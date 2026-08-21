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21.08.2026 12:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Freitagmittag mit Kursverlusten

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Freitagmittag mit Kursverlusten

Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 3,7 Prozent auf 21,62 CHF.

Kuros
21.70 CHF -5.62%
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Der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 3,7 Prozent auf 21,62 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'113 Punkten notiert. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 21,54 CHF ab. Bei 22,18 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 133'694 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.

Am 21.10.2025 markierte das Papier bei 34,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 58,19 Prozent. Bei 17,69 CHF fiel das Papier am 23.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 18,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 06.02.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. Kuros (Kuros Biosciences) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -29,88 CHF je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 250000,00 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Kuros (Kuros Biosciences) 250000,00 CHF umgesetzt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.03.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.03.2028 erwartet.

In der Kuros (Kuros Biosciences)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,397 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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