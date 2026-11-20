Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 19,04 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'677 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 18,90 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 18'300 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien.

Am 28.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,48 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 70,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 16,46 CHF am 18.09.2026. Mit einem Kursverlust von 13,55 Prozent würde die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Das EPS lag bei -29,88 CHF. Ein Jahr zuvor waren -29,88 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 250000,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 250000,00 CHF in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Kuros (Kuros Biosciences) wird am 03.03.2027 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,324 USD je Aktie in den Kuros (Kuros Biosciences)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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