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20.11.2026 12:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Freitagmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 19,07 CHF.
Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 19,07 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'609 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 18,90 CHF. Mit einem Wert von 19,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 49'276 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 32,48 CHF erreichte der Titel am 28.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 70,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.09.2026 bei 16,46 CHF. Der derzeitige Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie liegt somit 15,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 06.02.2014 äusserte sich Kuros (Kuros Biosciences) zu den Kennzahlen des am 31.12.2013 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -29,88 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 250000,00 CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250000,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 15.03.2028 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,324 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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