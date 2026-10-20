Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116
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20.10.2026 16:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Anleger decken sich am Dienstagnachmittag mit Kuros (Kuros Biosciences) ein
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Kuros (Kuros Biosciences). Das Papier von Kuros (Kuros Biosciences) konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 10,0 Prozent auf 18,53 CHF.
Um 16:28 Uhr wies die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 10,0 Prozent auf 18,53 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'319 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 18,55 CHF. Bei 16,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 276'767 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.
Am 21.10.2025 markierte das Papier bei 34,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie mit einem Kursplus von 84,57 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.09.2026 Kursverluste bis auf 16,46 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie liegt somit 12,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 06.02.2014 hat Kuros (Kuros Biosciences) die Kennzahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Kuros (Kuros Biosciences) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -29,88 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 250000,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 250000,00 CHF US-Dollar umgesetzt.
Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Kuros (Kuros Biosciences) veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 15.03.2028 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Kuros (Kuros Biosciences) ein EPS in Höhe von 0,324 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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