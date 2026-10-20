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20.10.2026 12:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Hausse bei Kuros (Kuros Biosciences) am Mittag

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Hausse bei Kuros (Kuros Biosciences) am Mittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences). Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 5,4 Prozent auf 17,76 CHF zu.

Kuros
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Das Papier von Kuros (Kuros Biosciences) konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 5,4 Prozent auf 17,76 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'239 Punkten notiert. Der Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,98 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,90 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 130'717 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,20 CHF) erklomm das Papier am 21.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie derzeit noch 92,57 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 16,46 CHF am 18.09.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 7,32 Prozent könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 CHF im Jahr 2025. Kuros (Kuros Biosciences) gewährte am 06.02.2014 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -29,88 CHF. Im Vorjahresquartal waren -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Kuros (Kuros Biosciences) mit einem Umsatz von insgesamt 250000,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250000,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,324 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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