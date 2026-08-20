Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) präsentiert sich am Vormittag stärker

Das Papier von Kuros (Kuros Biosciences) legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 4,9 Prozent auf 23,70 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'242 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 23,90 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,86 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 40'372 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 21.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie liegt somit 30,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2026 Kursverluste bis auf 17,69 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Kuros (Kuros Biosciences) 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Der Verlust je Aktie wurde auf -29,88 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kuros (Kuros Biosciences) ein Ergebnis je Aktie von -29,88 CHF vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 250000,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 250000,00 CHF erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 17.03.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Kuros (Kuros Biosciences) rechnen Experten am 15.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,397 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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