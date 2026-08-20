Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) tendiert am Nachmittag fester

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 22,86 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'130 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie sogar auf 23,90 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,86 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 129'329 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 34,20 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Bei 17,69 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Kuros (Kuros Biosciences) 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -29,88 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kuros (Kuros Biosciences) ein EPS von -29,88 CHF in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kuros (Kuros Biosciences) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 250000,00 CHF im Vergleich zu 250000,00 CHF im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.03.2027 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Kuros (Kuros Biosciences) möglicherweise am 15.03.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,397 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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