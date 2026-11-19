Um 09:28 Uhr sprang die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 19,47 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'953 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 19,50 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,44 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'508 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,48 CHF. Dieser Kurs wurde am 28.11.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 66,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,46 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 15,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Der Verlust je Aktie belief sich auf -29,88 CHF. Im Vorjahresquartal waren -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 250000,00 CHF gegenüber 250000,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Kuros (Kuros Biosciences) veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Kuros (Kuros Biosciences) rechnen Experten am 15.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,324 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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