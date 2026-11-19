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19.11.2026 12:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich
Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 19,48 CHF.
Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 19,48 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'852 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 19,54 CHF. Bei 19,44 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 10'788 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.
Am 28.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 32,48 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 66,74 Prozent. Bei 16,46 CHF fiel das Papier am 18.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 CHF im Jahr 2025. Am 06.02.2014 legte Kuros (Kuros Biosciences) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2013 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -29,88 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kuros (Kuros Biosciences) -29,88 CHF je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 250000,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 250000,00 CHF erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie in Höhe von 0,324 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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