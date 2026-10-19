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19.10.2026 16:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) tritt am Montagnachmittag auf der Stelle

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) tritt am Montagnachmittag auf der Stelle

Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 16,80 CHF.

Kuros
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Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 16,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'210 Punkten steht. Bei 17,18 CHF erreichte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 16,52 CHF markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,16 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 193'367 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.

Bei 34,20 CHF erreichte der Titel am 21.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ist somit 103,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 16,46 CHF fiel das Papier am 18.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie damit 2,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 06.02.2014 lud Kuros (Kuros Biosciences) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2013 endete. Das EPS lag bei -29,88 CHF. Ein Jahr zuvor waren -29,88 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 250000,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 250000,00 CHF erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 15.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Kuros (Kuros Biosciences) ein EPS in Höhe von 0,332 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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