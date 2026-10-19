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19.10.2026 12:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Montagmittag freundlich

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Montagmittag freundlich

Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Kuros (Kuros Biosciences) konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 16,83 CHF.

Kuros
16.82 CHF -0.74%
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Das Papier von Kuros (Kuros Biosciences) legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 16,83 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'214 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 17,18 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,16 CHF. Zuletzt wechselten 156'544 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.

Am 21.10.2025 markierte das Papier bei 34,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie damit 50,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,46 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie 2,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Kuros (Kuros Biosciences) veröffentlichte am 06.02.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -29,88 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 250000,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 250000,00 CHF erwirtschaftet worden.

Kuros (Kuros Biosciences) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger Experten zufolge am 15.03.2028 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,332 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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