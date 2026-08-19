Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Vormittag mit Verlusten

Um 09:28 Uhr fiel die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 21,72 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'186 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 21,72 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 21,72 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6'004 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.

Bei 34,20 CHF erreichte der Titel am 21.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 57,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2026 bei 17,69 CHF. Der derzeitige Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie liegt somit 22,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 06.02.2014 legte Kuros (Kuros Biosciences) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2013 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -29,88 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 250000,00 CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 250000,00 CHF erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.03.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 15.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Kuros (Kuros Biosciences) ein EPS in Höhe von 0,397 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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