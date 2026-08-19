Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) gewinnt am Mittwochmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Kuros (Kuros Biosciences) nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,7 Prozent auf 22,12 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'164 Punkten steht. In der Spitze legte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 22,18 CHF zu. Bei 21,72 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 44'465 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien.

Am 21.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 54,61 Prozent. Am 23.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,69 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie mit einem Verlust von 20,03 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Kuros (Kuros Biosciences) 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Der Verlust je Aktie belief sich auf -29,88 CHF. Im Vorjahresquartal waren -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 250000,00 CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 250000,00 CHF eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.03.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 15.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,397 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie

Kuros-Aktie im Plus: Erstmals schwarze Zahlen - Jahresziele bestätigt

Kuros-Aktie schwächer: Weitere MagnetOs-Strategie vorgestellt

Kuros-Aktie fester: I.V. Hall wird neuer COO