Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’250 -1.2%  SPI 18’302 -1.2%  Dow 49’359 -0.2%  DAX 24’979 -1.3%  Euro 0.9277 -0.1%  EStoxx50 5’932 -1.6%  Gold 4’667 1.6%  Bitcoin 74’089 -1.0%  Dollar 0.7972 -0.6%  Öl 64.0 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Novartis1200526Bayer10367293Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Top News
Grönland-Spannungen im Fokus: Das treibt die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS an
Spannendes Jahr 2026 für Tesla-Aktie voraus: Robo-Taxis und KI im Fokus
Siemens Energy-Aktie nach starkem Jahresstart und Rekordhoch unter Druck
DroneShield-Aktie setzt Rally fort: Sind die Kursgewinne gerechtfertigt?
SAP-Aktie im Fokus: Analysten sehen Überraschungspotenzial bei den Zahlen - KI-Kooperation mit Fresenius
Suche...
Plus500 Depot

Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.01.2026 16:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Nachmittag mit Abschlägen

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences). Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 27,84 CHF.

Kuros
27.20 CHF -0.86%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 27,84 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 18'302 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ging bis auf 26,86 CHF. Bei 27,84 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien beläuft sich auf 138'972 Stück.

Am 20.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 22,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,00 CHF. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 06.02.2014 äusserte sich Kuros (Kuros Biosciences) zu den Kennzahlen des am 31.12.2013 ausgelaufenen Quartals. Kuros (Kuros Biosciences) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -29,88 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 250000,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 250000,00 CHF gelegen.

Kuros (Kuros Biosciences) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.03.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Kuros (Kuros Biosciences) rechnen Experten am 17.03.2027.

In der Kuros (Kuros Biosciences)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,169 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie

Kuros Biosciences-Aktie im Plus: MDR-Zertifizierung für MagnetOs erhalten

Kuros-Aktie etwas fester: Patientenaufnahme für globale Astra-Studie zu MagnetOs startet

Kuros-Aktie deutlich stärker: Umsatzziel erhöht