Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Nachmittag mit Abschlägen

Um 16:28 Uhr ging es für die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 27,84 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 18'302 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ging bis auf 26,86 CHF. Bei 27,84 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien beläuft sich auf 138'972 Stück.

Am 20.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 22,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,00 CHF. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 06.02.2014 äusserte sich Kuros (Kuros Biosciences) zu den Kennzahlen des am 31.12.2013 ausgelaufenen Quartals. Kuros (Kuros Biosciences) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -29,88 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 250000,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 250000,00 CHF gelegen.

Kuros (Kuros Biosciences) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.03.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Kuros (Kuros Biosciences) rechnen Experten am 17.03.2027.

In der Kuros (Kuros Biosciences)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,169 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

