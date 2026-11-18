Das Papier von Kuros (Kuros Biosciences) konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 19,46 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'019 Punkten steht. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie legte bis auf 19,54 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,33 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 25'587 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 32,48 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.11.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie mit einem Kursplus von 66,91 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 16,46 CHF am 18.09.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Kuros (Kuros Biosciences) liess sich am 06.02.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -29,88 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kuros (Kuros Biosciences) ein Ergebnis je Aktie von -29,88 CHF vermeldet. Kuros (Kuros Biosciences) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 250000,00 CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250000,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Kuros (Kuros Biosciences) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.03.2028 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,324 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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