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18.11.2026 12:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge
Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 19,32 CHF.
Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 19,32 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 21'060 Punkten liegt. In der Spitze legte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 19,54 CHF zu. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 19,21 CHF ab. Den Handelstag beging das Papier bei 19,33 CHF. Zuletzt wechselten 13'321 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.
Bei 32,48 CHF erreichte der Titel am 28.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 68,12 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 16,46 CHF am 18.09.2026. Abschläge von 14,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 06.02.2014 legte Kuros (Kuros Biosciences) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2013 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -29,88 CHF gegenüber -29,88 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 250000,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 250000,00 CHF umgesetzt worden waren.
Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Kuros (Kuros Biosciences) veröffentlicht werden. Am 15.03.2028 wird Kuros (Kuros Biosciences) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie in Höhe von 0,324 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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