Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) gibt am Freitagnachmittag nach

Um 16:28 Uhr ging es für die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 16,89 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'572 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bisher bei 16,84 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,44 CHF. Bisher wurden via SIX SX 108'474 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 34,20 CHF. Gewinne von 102,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.09.2026 bei 16,76 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,77 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Kuros (Kuros Biosciences) 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Der Verlust je Aktie belief sich auf -29,88 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 250000,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 250000,00 CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.03.2027 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,355 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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