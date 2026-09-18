Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) gewinnt am Mittag an Boden

Um 12:28 Uhr stieg die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 17,54 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'708 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 17,76 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,44 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 41'741 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.

Am 21.10.2025 markierte das Papier bei 34,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 94,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Am 16.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,76 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,45 Prozent würde die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 06.02.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -29,88 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 250000,00 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Kuros (Kuros Biosciences) 250000,00 CHF umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 17.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie in Höhe von 0,355 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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