Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Anleger schicken Kuros (Kuros Biosciences) am Nachmittag ins Plus

Um 16:28 Uhr stieg die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 21,88 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'156 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 22,32 CHF aus. Mit einem Wert von 21,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 107'144 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.

Am 21.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 34,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie damit 36,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,69 CHF am 23.06.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 19,15 Prozent könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 CHF im Jahr 2025. Am 06.02.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -29,88 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kuros (Kuros Biosciences) -29,88 CHF je Aktie generiert. Kuros (Kuros Biosciences) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 250000,00 CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250000,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.03.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,397 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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