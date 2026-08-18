Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Mittag gefragt

Im SIX SX-Handel gewannen die Kuros (Kuros Biosciences)-Papiere um 12:28 Uhr 3,6 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'108 Punkten steht. In der Spitze legte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 22,32 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,50 CHF. Bisher wurden heute 78'267 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien gehandelt.

Am 21.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 34,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 54,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 17,69 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Kuros (Kuros Biosciences) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -29,88 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Kuros (Kuros Biosciences) 250000,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 250000,00 CHF umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 17.03.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger Experten zufolge am 15.03.2028 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,397 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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