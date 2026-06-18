Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) verbilligt sich am Vormittag

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 19,39 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'502 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 19,35 CHF. Bei 19,79 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7'280 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien.

Am 21.10.2025 markierte das Papier bei 34,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 76,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 18,37 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.06.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 5,26 Prozent könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Der Verlust je Aktie belief sich auf -29,88 CHF. Im Vorjahresquartal waren -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kuros (Kuros Biosciences) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 250000,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 250000,00 CHF in den Büchern gestanden.

Am 13.08.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Kuros (Kuros Biosciences) rechnen Experten am 11.08.2027.

In der Kuros (Kuros Biosciences)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,311 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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