Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 19,46 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'277 Punkten steht. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie gab in der Spitze bis auf 19,46 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,55 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 9'063 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien.

Am 28.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,48 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 66,91 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.09.2026 bei 16,46 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie 18,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Kuros (Kuros Biosciences) veröffentlichte am 06.02.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -29,88 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -29,88 CHF je Aktie erzielt worden. Kuros (Kuros Biosciences) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 250000,00 CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250000,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 15.03.2028 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Kuros (Kuros Biosciences)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,324 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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