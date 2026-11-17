Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 19,53 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'211 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 19,46 CHF ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,55 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 19'758 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.

Am 28.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,48 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 66,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 16,46 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 15,72 Prozent könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Der Verlust je Aktie belief sich auf -29,88 CHF. Im Vorjahresquartal waren -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 250000,00 CHF, gegenüber 250000,00 CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 03.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 15.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Kuros (Kuros Biosciences).

Den erwarteten Gewinn je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,324 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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