Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116
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17.09.2026 16:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 17,15 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Kuros (Kuros Biosciences)-Papiere um 16:28 Uhr 1,1 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'702 Punkten notiert. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 17,45 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,12 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien beläuft sich auf 46'601 Stück.
Bei 34,20 CHF markierte der Titel am 21.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 99,42 Prozent hinzugewinnen. Am 16.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,76 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,27 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Der Verlust je Aktie belief sich auf -29,88 CHF. Im Vorjahresquartal waren -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 250000,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 250000,00 CHF US-Dollar umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 17.03.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,355 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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