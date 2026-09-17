Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) legt am Mittag zu

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 17,03 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'608 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,45 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,12 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 30'875 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.

Am 21.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 34,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 100,82 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,76 CHF. Dieser Wert wurde am 16.09.2026 erreicht. Derzeit notiert die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie damit 1,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Kuros (Kuros Biosciences) veröffentlichte am 06.02.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -29,88 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 250000,00 CHF, gegenüber 250000,00 CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 17.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger Experten zufolge am 15.03.2028 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,355 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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