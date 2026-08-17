Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116
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17.08.2026 09:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) tendiert am Vormittag schwächer
Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 21,62 CHF ab.
Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 21,62 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'298 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 21,50 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,88 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 15'456 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 34,20 CHF erreichte der Titel am 21.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie derzeit noch 58,19 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2026 (17,69 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie 18,18 Prozent sinken.
Nachdem Kuros (Kuros Biosciences) seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 06.02.2014 hat Kuros (Kuros Biosciences) die Kennzahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -29,88 CHF. Ein Jahr zuvor waren -29,88 CHF je Aktie erzielt worden. Kuros (Kuros Biosciences) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 250000,00 CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250000,00 CHF erwirtschaftet worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.03.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 15.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Kuros (Kuros Biosciences).
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Kuros (Kuros Biosciences)-Gewinn in Höhe von 0,397 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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