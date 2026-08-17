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17.08.2026 16:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Montagnachmittag tiefer

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Montagnachmittag tiefer

Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 21,38 CHF ab.

Kuros
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,4 Prozent auf 21,38 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'213 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 21,32 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 21,88 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 86'421 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.

Am 21.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,20 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 59,96 Prozent könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 17,69 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,26 Prozent würde die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. Am 06.02.2014 hat Kuros (Kuros Biosciences) die Kennzahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Kuros (Kuros Biosciences) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -29,88 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kuros (Kuros Biosciences) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 250000,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 250000,00 CHF in den Büchern gestanden.

Kuros (Kuros Biosciences) wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 17.03.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 15.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Kuros (Kuros Biosciences)-Gewinn in Höhe von 0,397 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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