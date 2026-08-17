Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Kuros (Kuros Biosciences)

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 21,78 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'240 Punkten realisiert. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 21,32 CHF ab. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 21,88 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 49'554 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.

Am 21.10.2025 markierte das Papier bei 34,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,69 CHF. Dieser Wert wurde am 23.06.2026 erreicht. Derzeit notiert die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie damit 23,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -29,88 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kuros (Kuros Biosciences) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 250000,00 CHF im Vergleich zu 250000,00 CHF im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.03.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 15.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,397 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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