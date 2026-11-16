Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) schiebt sich am Montagvormittag vor

Um 09:28 Uhr sprang die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 19,69 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'346 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bisher bei 19,69 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'089 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.

Am 28.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,48 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie 64,96 Prozent zulegen. Am 18.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,46 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie liegt somit 19,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 06.02.2014 hat Kuros (Kuros Biosciences) die Kennzahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -29,88 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kuros (Kuros Biosciences) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 250000,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 250000,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Kuros (Kuros Biosciences) ein EPS in Höhe von 0,324 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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