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16.11.2026 12:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Mittag im Plus

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Mittag im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences). Zuletzt ging es für das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 20,00 CHF.

Kuros
20.28 CHF 4.49%
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Das Papier von Kuros (Kuros Biosciences) konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,7 Prozent auf 20,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'356 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 20,28 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,50 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 69'197 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.11.2025 bei 32,48 CHF. Mit einem Zuwachs von 62,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 16,46 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2026). Der derzeitige Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie liegt somit 21,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals präsentierte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -29,88 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kuros (Kuros Biosciences) -29,88 CHF je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 250000,00 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Kuros (Kuros Biosciences) 250000,00 CHF umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Kuros (Kuros Biosciences) im Jahr 2026 0,324 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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