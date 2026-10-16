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16.10.2026 09:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) steigt am Freitagvormittag

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) steigt am Freitagvormittag

Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 18,61 CHF.

Kuros
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Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 18,61 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'225 Punkten steht. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie legte bis auf 18,66 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 18,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 4'301 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2025 auf bis zu 34,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 83,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.09.2026 bei 16,46 CHF. Mit Abgaben von 11,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Die Bilanz zum am 31.12.2013 abgelaufenen Quartal legte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -29,88 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kuros (Kuros Biosciences) -29,88 CHF je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 250000,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 250000,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 03.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,332 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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