Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116
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16.10.2026 16:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Nachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences). Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 5,2 Prozent im Minus bei 17,53 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 5,2 Prozent auf 17,53 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'283 Punkten steht. In der Spitze büsste die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 17,44 CHF ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 166'952 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 34,20 CHF erreichte der Titel am 21.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie liegt somit 48,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,46 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 06.02.2014 hat Kuros (Kuros Biosciences) die Kennzahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Kuros (Kuros Biosciences) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -29,88 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 250000,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 250000,00 CHF in den Büchern gestanden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Kuros (Kuros Biosciences) wird am 03.03.2027 gerechnet. Am 15.03.2028 wird Kuros (Kuros Biosciences) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie in Höhe von 0,332 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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