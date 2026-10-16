Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116
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16.10.2026 12:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) tendiert am Mittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences). Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 18,38 CHF.
Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 18,38 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'259 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bisher bei 18,11 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 43'817 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien.
Am 21.10.2025 markierte das Papier bei 34,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ist somit 86,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.09.2026 bei 16,46 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Kuros (Kuros Biosciences) gewährte am 06.02.2014 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -29,88 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -29,88 CHF erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 250000,00 CHF, gegenüber 250000,00 CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Kuros (Kuros Biosciences) veröffentlicht werden. Am 15.03.2028 wird Kuros (Kuros Biosciences) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,332 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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