Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) präsentiert sich am Vormittag fester

Das Papier von Kuros (Kuros Biosciences) konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 17,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'487 Punkten tendiert. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 17,09 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,90 CHF. Bisher wurden heute 17'313 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien gehandelt.

Am 21.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,20 CHF. Derzeit notiert die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie damit 50,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 16,76 CHF erreichte der Anteilsschein am 16.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 1,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 31.12.2013 abgelaufenen Quartal legte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014 vor. Kuros (Kuros Biosciences) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -29,88 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 250000,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 250000,00 CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.03.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger Experten zufolge am 15.03.2028 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,355 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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