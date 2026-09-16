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16.09.2026 16:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Nachmittag im Plus

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Nachmittag im Plus

Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Kuros (Kuros Biosciences)-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Kuros
17.11 CHF 0.73%
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 16,99 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'511 Punkten tendiert. Der Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,20 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,90 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 85'381 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.

Bei 34,20 CHF markierte der Titel am 21.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ist somit 101,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,76 CHF ab. Mit Abgaben von 1,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 CHF im Jahr 2025. Am 06.02.2014 hat Kuros (Kuros Biosciences) die Kennzahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -29,88 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Kuros (Kuros Biosciences) 250000,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 250000,00 CHF umgesetzt worden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Kuros (Kuros Biosciences) wird am 17.03.2027 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Kuros (Kuros Biosciences) möglicherweise am 15.03.2028 präsentieren.

Experten taxieren den Kuros (Kuros Biosciences)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,355 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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