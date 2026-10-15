Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Nachmittag Verlust reich

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 18,52 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'152 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 18,07 CHF. Bei 20,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 455'920 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien gehandelt.

Am 21.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,20 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 84,67 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.09.2026 Kursverluste bis auf 16,46 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie liegt somit 12,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Kuros (Kuros Biosciences) gewährte am 06.02.2014 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -29,88 CHF gegenüber -29,88 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 250000,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 250000,00 CHF umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 17.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 15.03.2028 wird Kuros (Kuros Biosciences) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,332 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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