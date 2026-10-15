Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Mittag billiger

Der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 18,44 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'026 Punkten notiert. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie gab in der Spitze bis auf 18,22 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 20,00 CHF. Zuletzt wechselten 376'385 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.

Am 21.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,20 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 85,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Am 18.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 16,46 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 10,74 Prozent könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Kuros (Kuros Biosciences) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -29,88 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kuros (Kuros Biosciences) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 250000,00 CHF im Vergleich zu 250000,00 CHF im Vorjahresquartal.

Kuros (Kuros Biosciences) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 17.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Kuros (Kuros Biosciences) möglicherweise am 15.03.2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie in Höhe von 0,332 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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