Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116
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15.09.2026 16:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Dienstagnachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 4,5 Prozent auf 17,04 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 4,5 Prozent auf 17,04 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'451 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 17,01 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,79 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 127'739 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 34,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.10.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie derzeit noch 100,70 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,01 CHF. Dieser Wert wurde am 15.09.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,18 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Zahlen des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals präsentierte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Das EPS lag bei -29,88 CHF. Ein Jahr zuvor waren -29,88 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 250000,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 250000,00 CHF erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.03.2027 terminiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.03.2028 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,355 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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