Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Mittag mit Kursverlusten

Der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 17,56 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'404 Punkten liegt. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,41 CHF ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,79 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 34'618 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 34,20 CHF. 94,76 Prozent Plus fehlen der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2026 bei 17,20 CHF. Mit Abgaben von 2,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. Am 06.02.2014 lud Kuros (Kuros Biosciences) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2013 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -29,88 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 250000,00 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Kuros (Kuros Biosciences) 250000,00 CHF umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 17.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.03.2028 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,355 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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