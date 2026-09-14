Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116
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14.09.2026 09:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) zeigt sich am Montagvormittag fester
Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 18,25 CHF.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 18,25 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'582 Punkten liegt. Der Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,35 CHF zu. Bei 18,05 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 14'469 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.
Am 21.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie derzeit noch 87,40 Prozent Luft nach oben. Bei 17,20 CHF fiel das Papier am 07.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie liegt somit 6,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Kuros (Kuros Biosciences) 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.02.2014 hat Kuros (Kuros Biosciences) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2013 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -29,88 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Kuros (Kuros Biosciences) 250000,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 250000,00 CHF umgesetzt worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 17.03.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Kuros (Kuros Biosciences) möglicherweise am 15.03.2028 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,355 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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