Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116
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14.09.2026 16:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) gibt am Nachmittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences). Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 17,70 CHF abwärts.
Das Papier von Kuros (Kuros Biosciences) gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,9 Prozent auf 17,70 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'598 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 17,65 CHF ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,05 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 73'077 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 34,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie mit einem Kursplus von 93,22 Prozent wieder erreichen. Bei 17,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 07.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie mit einem Verlust von 2,82 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 06.02.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -29,88 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Kuros (Kuros Biosciences) 250000,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 250000,00 CHF umgesetzt worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 17.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.03.2028 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,355 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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