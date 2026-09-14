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14.09.2026 12:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) verzeichnet am Mittag Verluste

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) verzeichnet am Mittag Verluste

Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 17,89 CHF abwärts.

Kuros
17.84 CHF -2.41%
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Der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 17,89 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'624 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 17,82 CHF aus. Bei 18,05 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 39'846 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,20 CHF erreichte der Titel am 21.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 91,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,20 CHF am 07.09.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 3,86 Prozent könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 06.02.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -29,88 CHF. Im Vorjahresquartal waren -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 250000,00 CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 250000,00 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 17.03.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Kuros (Kuros Biosciences) möglicherweise am 15.03.2028 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Kuros (Kuros Biosciences) im Jahr 2026 0,355 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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