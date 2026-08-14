Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 22,48 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'446 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 22,32 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,12 CHF. Von der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30'556 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,20 CHF erreichte der Titel am 21.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 52,14 Prozent Plus fehlen der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2026 auf bis zu 17,69 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ist somit 21,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Kuros (Kuros Biosciences) liess sich am 06.02.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -29,88 CHF. Im Vorjahresquartal waren -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Kuros (Kuros Biosciences) im vergangenen Quartal 250000,00 CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kuros (Kuros Biosciences) 250000,00 CHF umsetzen können.

Kuros (Kuros Biosciences) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 17.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,312 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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