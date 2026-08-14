Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) verliert am Freitagnachmittag kräftig

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 6,1 Prozent auf 21,74 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'266 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 21,30 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 23,12 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 322'121 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,20 CHF) erklomm das Papier am 21.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 57,31 Prozent könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,69 CHF. Dieser Wert wurde am 23.06.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ist somit 18,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Kuros (Kuros Biosciences) 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.02.2014 lud Kuros (Kuros Biosciences) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2013 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -29,88 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -29,88 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 250000,00 CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 250000,00 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 17.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.03.2028 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Kuros (Kuros Biosciences)-Gewinn in Höhe von 0,312 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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