Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’378 -0.7%  SPI 20’297 -0.6%  Dow 53’738 -0.2%  DAX 26’438 0.5%  Euro 0.9398 0.2%  EStoxx50 6’543 0.0%  Gold 4’383 0.7%  Bitcoin 50’820 -1.5%  Dollar 0.8119 -0.3%  Öl 87.7 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt
Strategy-Aktie: CEO Phong Le plant erneuten Ausbau der Bitcoin-Reserven bis Jahresende
S&P-500-Aufnahme lässt Reddit-Aktie hochschiessen - doch Analysten warnen vor Wachstumsrisiken
KI-Boom gegen China-Konkurrenz: Micron-Aktie bleibt auf Kurs
Pfizer-Aktie: Gewinn schmilzt um mehr als die Hälfte - droht nun die Dividendenkürzung?
Suche...
Plus500 Depot

Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.08.2026 16:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) verliert am Freitagnachmittag kräftig

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) verliert am Freitagnachmittag kräftig

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 6,1 Prozent auf 21,74 CHF.

Kuros
21.86 CHF -5.12%
Kaufen Verkaufen

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 6,1 Prozent auf 21,74 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'266 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 21,30 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 23,12 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 322'121 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,20 CHF) erklomm das Papier am 21.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 57,31 Prozent könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,69 CHF. Dieser Wert wurde am 23.06.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ist somit 18,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Kuros (Kuros Biosciences) 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.02.2014 lud Kuros (Kuros Biosciences) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2013 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -29,88 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -29,88 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 250000,00 CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 250000,00 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 17.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.03.2028 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Kuros (Kuros Biosciences)-Gewinn in Höhe von 0,312 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie

Kuros-Aktie im Plus: Erstmals schwarze Zahlen - Jahresziele bestätigt

Kuros-Aktie schwächer: Weitere MagnetOs-Strategie vorgestellt

Kuros-Aktie fester: I.V. Hall wird neuer COO

In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Kuros (Kuros Biosciences)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Kuros (Kuros Biosciences)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

17:22 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 24.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf SanDisk
09:19 Marktüberblick: RWE nach Zahlen gesucht
09:13 SMI stoppt Abwärtsbewegung
06:26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 100-Tage-Linie als Widerstand
13.08.26 Logo WHS Palantir wächst um 93 % – beginnt jetzt die nächste Rallye?
13.08.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
13.08.26 Der Kakaopreis ist nicht alles: süsses Geschäft, harte Realität
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’995.21 19.30 SD2BJU
Short 15’292.65 13.99 S4BTCU
Short 15’847.09 8.99 SEB6CU
SMI-Kurs: 14’377.78 14.08.2026 17:10:39
Long 13’801.77 19.56 SGBRFU
Long 13’494.39 13.79 SJB42U
Long 12’917.53 8.94 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie zieht deutlich an: Millionen-Auftrag aus Dänemark
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Aktien New York Schluss: Unternehmensausblicke hieven Tech-Sektor höher
Aktie fällt zweistellig: Swissquote senkt Jahresziele wegen Krypto-Schwäche
SpaceX-Aktie am Scheideweg: Milliarden an Aktien drohen den Markt zu fluten
Kuros-Aktie im Plus: Erstmals schwarze Zahlen - Jahresziele bestätigt
Komax-Aktie mit Kurssprung: Weniger Umsatz und erneut Verlust - Ausblick stösst auf recht positives Echo
Goldpreis: Ist der stärkste Belastungsfaktor nach den Inflationsdaten überwunden?
NVIDIA-Aktie im Fokus: Jensen Huang warnt eindringlich im Ringen um KI-Souveränität
Adyen-Aktie im Höhenflug: Umsatzprognose leicht erhöht - Zukäufe drücken etwas auf Profitabilität

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/33: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/33. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.