Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Mittag mit Abschlägen

Um 12:28 Uhr ging es für die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 4,9 Prozent auf 22,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'379 Punkten steht. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 21,30 CHF ab. Bei 23,12 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 259'834 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,20 CHF) erklomm das Papier am 21.10.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie somit 35,67 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.06.2026 bei 17,69 CHF. Der derzeitige Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie liegt somit 24,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2013 abgelaufenen Quartal legte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -29,88 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -29,88 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 250000,00 CHF gegenüber 250000,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Kuros (Kuros Biosciences) wird am 17.03.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 15.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,312 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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