Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Kuros (Kuros Biosciences)

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 5,38 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 14'598 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ging bis auf 5,38 CHF. Bei 5,44 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'450 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2023 bei 6,30 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie somit 14,60 Prozent niedriger. Am 27.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,11 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 79,37 Prozent würde die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.03.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Kuros (Kuros Biosciences) rechnen Experten am 12.03.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,290 CHF je Aktie in den Kuros (Kuros Biosciences)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch