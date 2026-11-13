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13.11.2026 16:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Nachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Kuros (Kuros Biosciences) gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,2 Prozent auf 19,27 CHF abwärts.
Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 19,27 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'236 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 19,19 CHF. Bei 19,70 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 72'771 Stück gehandelt.
Am 28.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,48 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 68,55 Prozent könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 18.09.2026 Kursverluste bis auf 16,46 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals präsentierte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Es wurde ein Verlust je Aktie von -29,88 CHF gegenüber -29,88 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 250000,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 250000,00 CHF in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Kuros (Kuros Biosciences) rechnen Experten am 15.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kuros (Kuros Biosciences) einen Gewinn von 0,324 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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