Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116
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13.10.2026 16:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Kuros (Kuros Biosciences)
Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 3,2 Prozent auf 18,18 CHF abwärts.
Um 16:28 Uhr ging es für die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 3,2 Prozent auf 18,18 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'732 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bisher bei 18,14 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 18,70 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 60'345 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2025 auf bis zu 34,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 88,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.09.2026 (16,46 CHF). Mit einem Kursverlust von 9,46 Prozent würde die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Kuros (Kuros Biosciences) 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.02.2014 hat Kuros (Kuros Biosciences) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2013 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -29,88 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kuros (Kuros Biosciences) -29,88 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 250000,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 250000,00 CHF umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 17.03.2027 präsentieren. Kuros (Kuros Biosciences) dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.03.2028 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Kuros (Kuros Biosciences) im Jahr 2026 0,332 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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