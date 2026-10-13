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13.10.2026 12:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Mittag mit grünen Vorzeichen

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Mittag mit grünen Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Kuros (Kuros Biosciences). Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 18,85 CHF.

Kuros
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Im SIX SX-Handel gewannen die Kuros (Kuros Biosciences)-Papiere um 12:28 Uhr 0,4 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'881 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie sogar auf 18,90 CHF. Bei 18,70 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 20'661 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.

Am 21.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 34,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 81,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.09.2026 bei 16,46 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -29,88 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 250000,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 250000,00 CHF erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 17.03.2027 präsentieren. Kuros (Kuros Biosciences) dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.03.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,332 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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