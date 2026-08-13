Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 23,06 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'472 Punkten steht. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,50 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,40 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 200'622 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,20 CHF) erklomm das Papier am 21.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie derzeit noch 48,31 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2026 (17,69 CHF). Abschläge von 23,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Kuros (Kuros Biosciences) seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals präsentierte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Der Verlust je Aktie wurde auf -29,88 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kuros (Kuros Biosciences) ein Ergebnis je Aktie von -29,88 CHF vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 250000,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 250000,00 CHF gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 17.03.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 15.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Kuros (Kuros Biosciences).

Von Analysten wird erwartet, dass Kuros (Kuros Biosciences) im Jahr 2026 0,300 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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